Surface Book 3 прошел сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:48
- Просмотров: 87
Ресурс Windows Latest обнаружил, что Surface Book 3 прошел сертификацию FCC. Хотя в документе FCC нигде не написана Surface Book 3, номер модели и факт подачи заявки на «Microsoft Corporation Portable Computing Device» указывают на то, что заявка предназначена для нового поколения Surface Book.
Как стало известно ранее, Surface Go 2 и Surface Earbuds тоже прошли сертификацию FCC. Все это означает, что Surface Book 3 вместе с Surface Go 2 и Surface Earbuds могут быть выпущены в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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