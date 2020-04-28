Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Surface Book 3 прошел сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:48
  • Просмотров: 87


Ресурс Windows Latest обнаружил, что Surface Book 3 прошел сертификацию FCC. Хотя в документе FCC нигде не написана Surface Book 3, номер модели и факт подачи заявки на «Microsoft Corporation Portable Computing Device» указывают на то, что заявка предназначена для нового поколения Surface Book.



Как стало известно ранее, Surface Go 2 и Surface Earbuds тоже прошли сертификацию FCC. Все это означает, что Surface Book 3 вместе с Surface Go 2 и Surface Earbuds могут быть выпущены в ближайшее время.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Surface Earbuds прошли сертификацию FCC

Surface Earbuds прошли сертификацию FCC

Microsoft планирует анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2 на Spring Hardware Event

Microsoft планирует анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2 на Spring Hardware Event

Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Pro 4

Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Pro 4

Microsoft обновила Surface Book и Surface Pro 4

Microsoft обновила Surface Book и Surface Pro 4

Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Pro 4

Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Pro 4




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 0
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 11744
+0  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986