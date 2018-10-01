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Surface Headphones 2 замечены на сайте Bluetooth SIG Certification

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:07
  • Просмотров: 70


Surface Headphones 2 появились на сайте Bluetooth SIG Certification.

Согласно деталям на сайте Bluetooth SIG Certification, Surface Headphones 2 имеют номер 1919 и предлагают 20 часов автономной работы против 18 часов автономной работы в Surface Headphones. Второе поколение Surface Headphones будет поставляться с Bluetooth 5.0, в отличие от Bluetooth 4.2 в первом поколении Surface Headphones. Они также будут иметь поддержку Qualcomm AptX, чего нет в текущих Surface Headphones.



Описание Surface Headphones 2 также предполагает некоторые значительные изменения в дизайне. Они будут оснащены функциональными кнопками для регулировки шумоподавления на три параметра. Вы также сможете запустить голосовой помощник с помощью функциональной кнопки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
91mobiles.com
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