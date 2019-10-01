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На сайте FCC засветилось руководство Surface Earbuds

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 21:05
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На сайте FCC появилось руководство Surface Earbuds. В руководстве рассматриваются жесты, функции Office 365, общее обслуживание и многое другое. Хотя у Surface Earbuds нет официальной даты релиза, они, как сообщается, будут выпущены 6 мая 2020 года. Первоначально Microsoft планировала выпустить Surface Earbuds раньше, но отложила их релиз до этой весны.

На сайте FCC засветилось руководство Surface Earbuds






Руководство включает в себя несколько фотографий Surface Earbuds и их чехла. В нижней части корпуса есть порт USB-C для зарядки, а также кнопка сопряжения. Большие сенсорные панели можно использовать для выполнения таких действий, как воспроизведение и приостановка музыки, активация цифрового помощника и регулировка громкости наушников.

В конце руководства перечислены действия, которые можно выполнять через Surface Earbuds с Office 365 и Cortana:

• Управляйте своим календарем Outlook, электронной почтой и задачами с помощью голоса;
• Диктуйте в Word и других приложениях Microsoft Office;
• Продвигайте слайды и получайте живые титры или субтитры в PowerPoint.
• Получайте цифровую помощь от Cortana — устанавливайте напоминания, получайте ответы на вопросы и многое другое;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
fccid.io
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