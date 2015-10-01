Surface Book 3 прошел сертификацию Energy Star
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:33
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Еще в 2019 году Microsoft обновила линейку Surface Pro и Surface Laptop новыми характеристиками, но не говорила о Surface Book 3. Тем не менее, мы видели много утечек, подтверждающих существование Surface Book 3, и недавняя заявка FCC предполагает скорый релиз.
Теперь сертификация Energy Star подтвердила характеристики Surface Book 3. Согласно заявке, 15-дюймовая модель Surface Book 3 будет оснащена процессором Intel Core i7 с четырьмя физическими ядрами. Неясно, будет ли Microsoft использовать новейшие мобильные процессоры Intel 10-го поколения. В настоящее время Intel имеет мобильный процессор, который соответствует информации, указанной в заявке. Мобильный процессор Intel i7-1065G7 поставляется с 4 ядрами и 8 потоками и базовой частотой в 1.3 ГГц. Кроме того, ноутбук будет оснащен 32 ГБ ОЗУ. Заявка не раскрывает информацию, связанную с графическим процессором, но предыдущие утечки предполагают, что ноутбук может поставляться с топовым графическим процессором Quadro от Nvidia.
Переходя к 13-дюймовой модели Surface Book 3, заявка Energy Star демонстрирует тот же процессор Intel i7 и 32 ГБ ОЗУ. Опять же, в заявке ничего не говорится о графическом процессоре, но предыдущие утечки указывают на использование графики GeForce GTX 1650 Max-Q и GTX 1660 Ti Max-Q.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
energystar.gov
energystar.gov
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