Surface Go 2 прошел сертификацию Energy Star
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:08
- Просмотров: 111
Компания Microsoft должна анонсировать Surface Go 2 в ближайшее время. Ожидается, что устройство будет ориентировано на бюджетный сегмент рынка и заменит существующий Surface Go. В прошлом мы видели множество слухов об устройстве, и недавняя заявка FCC предполагает скорый релиз.
Теперь Surface Go 2 прошел сертификацию Energy Star, которая подтверждает некоторые ключевые характеристики устройства. Согласно сертификации, Surface Go 2 будет поставляться с процессором Intel Core m3-8100Y и 8 ГБ ОЗУ. Если говорить про хранилище, то модель должна получить SSD на 256 ГБ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
energystar.gov
energystar.gov
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