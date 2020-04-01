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Surface Go 2 прошел сертификацию Energy Star

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:08
  • Просмотров: 111


Компания Microsoft должна анонсировать Surface Go 2 в ближайшее время. Ожидается, что устройство будет ориентировано на бюджетный сегмент рынка и заменит существующий Surface Go. В прошлом мы видели множество слухов об устройстве, и недавняя заявка FCC предполагает скорый релиз.



Теперь Surface Go 2 прошел сертификацию Energy Star, которая подтверждает некоторые ключевые характеристики устройства. Согласно сертификации, Surface Go 2 будет поставляться с процессором Intel Core m3-8100Y и 8 ГБ ОЗУ. Если говорить про хранилище, то модель должна получить SSD на 256 ГБ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
energystar.gov
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