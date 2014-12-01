Surface Pro X, Pro 7 и Laptop 3 теперь можно приобрести в Индии
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:26
- Просмотров: 87
Microsoft заявила, что клиенты в Индии теперь могут приобрести Surface Pro X, Pro 7 и Laptop 3. Устройства Surface были представлены в США в конце прошлого года.
Ноутбук Pro X 2-в-1 демонстрирует 13-дюймовый дисплей PixelSense от края до края и оснащен специальным процессором ARM под названием Microsoft SQ1, который основан на Qualcomm Snapdragon 8cx. Чипсет работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство поддерживает подключение LTE и двойной видеовыход 4K через USB-C. На клавиатуре, покрытой алькантарой, находится Surface Slim Pen. Microsoft также утверждает, что время автономной работы может длиться до 13 часов, а быстрая зарядка позволяет зарядить устройство на 80% за час. Pro X можно купить за ₹98.999 (приблизительно $1308), доступен только в матовом черном цвете.
Pro 7 оснащен обновленным чипсетом с новейшим четырехъядерным процессором Intel Core 10-го поколения. Он также оснащен 12.3-дюймовым дисплеем PixelSense с возможностью подключения к большему количеству экранов через USB-A, USB-C и Surface Connect. Устройство можно купить за ₹72.999 (приблизительно $965) с Core i3, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Если же брать топовую модель, то её можно купить за ₹141.999 (приблизительно $1877) с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Он поставляется в матово-черном и платиновом цветовых вариантах.
Laptop 3 поставляется в двух размерах, 13.5 и 15 дюймов. 13.5-дюймовый вариант оснащен процессором Intel Core 10-го поколения, а 15-дюймовая модель оснащена специальным процессором AMD. Он также имеет такую же быструю зарядку, как и Pro X, с поддержкой портов USB-C и USB-A. 13.5-дюймовую модель (в платиновом и матово-черном цветах (только металлическая версия)) можно купить за ₹98.999 с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. 15-дюймовый вариант (в матово-черном цвете) можно купить за ₹116.999 (приблизительно $1547).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+2Новостей: 11775
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986