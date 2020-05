В сеть попали рендеры Surface Go 2

Ожидается, что в ближайшее время Microsoft проведет Surface Event, на котором будет анонс Surface Go 2.Как это часто бывает, WinFuture удалось заполучить маркетинговые рендеры Surface Go 2, что можно увидеть ниже:Рендеры показывают большой экран с более узкими рамками, примерно 10.5 дюймов. Неизменный размер устройства означает, что более старые клавиатуры Surface Go можно использовать вместе с Surface Go 2.Разрешение экрана составляет 1920×1280, устройство оснащено Intel Pentium Gold 4425Y и Intel Core m3-8100Y (только 2 ядра), а также WIFI 6 и LTE для некоторых моделей.Версия Pentium Gold будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища за €459, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, начиная с €629.Узнать другие подробности можно здесь