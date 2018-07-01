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В сеть попали рендеры Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:45
  • Просмотров: 113


Ожидается, что в ближайшее время Microsoft проведет Surface Event, на котором будет анонс Surface Go 2.

Как это часто бывает, WinFuture удалось заполучить маркетинговые рендеры Surface Go 2, что можно увидеть ниже:







Рендеры показывают большой экран с более узкими рамками, примерно 10.5 дюймов. Неизменный размер устройства означает, что более старые клавиатуры Surface Go можно использовать вместе с Surface Go 2.

Разрешение экрана составляет 1920×1280, устройство оснащено Intel Pentium Gold 4425Y и Intel Core m3-8100Y (только 2 ядра), а также WIFI 6 и LTE для некоторых моделей.

Версия Pentium Gold будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища за €459, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, начиная с €629.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
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