В сеть попали рендеры Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:45
- Просмотров: 113
Ожидается, что в ближайшее время Microsoft проведет Surface Event, на котором будет анонс Surface Go 2.
Как это часто бывает, WinFuture удалось заполучить маркетинговые рендеры Surface Go 2, что можно увидеть ниже:
Рендеры показывают большой экран с более узкими рамками, примерно 10.5 дюймов. Неизменный размер устройства означает, что более старые клавиатуры Surface Go можно использовать вместе с Surface Go 2.
Разрешение экрана составляет 1920×1280, устройство оснащено Intel Pentium Gold 4425Y и Intel Core m3-8100Y (только 2 ядра), а также WIFI 6 и LTE для некоторых моделей.
Версия Pentium Gold будет иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища за €459, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, начиная с €629.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
winfuture.de
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