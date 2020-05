Компания Microsoft анонсировала Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds и аксессуары для ПК.То, как мы работаем, общаемся и учимся, продолжает меняться прямо перед нами. Наши устройства стали нашим окном в мир - нашим офисом, нашей школой и нашим социальным пространством. Чтобы помочь ориентироваться в текущей среде, люди обращаются к ПК с Windows чаще, чем когда-либо. Фактически, более 4 триллионов минут тратится на Windows 10 в месяц, что на 75% больше по сравнению с предыдущим годом. Это не просто большой экран и лучшая клавиатура, но и универсальность устройства, которое запускает необходимое нам программное обеспечение, а также игры и развлечения, которые мы любим, со встроенными камерами и микрофонами, чтобы связать нас с людьми, которые наиболее важны. Именно для этого и были созданы компьютеры с Windows. Это то, для чего Microsoft создаёт Surface.Новые Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds и аксессуары разработаны, чтобы помочь вам делать то, что вам нужно, из любой точки мира – концепция, которая приобрела новый вес с тех пор, как Microsoft впервые начала работать над этими продуктами. Вместо самолетов, кафе и офисов мы перемещаемся из домашнего офиса на кухонный стол и диван, но наша потребность в устройствах, обеспечивающих нам продуктивность и связь, никогда не была выше.Как компания, Microsoft нацелена на поддержку наших клиентов в это время перемен. От того, чтобы сделать Microsoft Teams доступным для всех до развития Microsoft 365, Microsoft хочет, чтобы у каждого человека и каждой организации были инструменты, необходимые для поддержания связи и продуктивности.По мере того, как Microsoft продолжает расширять семейство устройств Surface, целью компании является разработка Surface для каждого человека, любого стиля работы и любого местоположения, масштабируясь от самого портативного до самого производительного. Чтобы дать вам устройства, которые могут переключать контекст так же быстро, как и вы, чтобы отвлечь вас от работы и поиграть во все промежуточное. Сегодня компания представляет четыре новых продукта и новые аксессуары с учетом этого.• Surface Go 2 обеспечивает невероятную ценность в легком, портативном дизайне, обеспечивая отличное устройство для любого в вашей компании или семье;• Surface Book 3 - самый мощный ноутбук Microsoft за всю историю. Разработанный для профессионалов, которым нужна производительность на уровне настольного компьютера из любой точки мира, это powerhouse workstation;• Surface Headphones 2 и Surface Earbuds дополняют ваши впечатления от Surface, помогая вам найти фокус, где бы вы ни находились, и оставаться на связи с людьми и интересующим их контентом;• Surface Dock 2 и многопортовый Microsoft USB-C Travel Hub помогут вам создать оптимальное рабочее пространство, где бы оно ни находилось;Microsoft создала Surface Go, чтобы предложить более доступный и портативный 2:1 к линейке Surface. Такие организации, как Law School Admissions Council, Renault/F1 и National Healthcare Services в Великобритании, и такие школы, как Blue Springs School District в Миссури и Aichi Prefecture в Японии, выбрали Surface Go за его компактный дизайн, универсальность сенсорного экрана, клавиатуры, пера и добавленную возможность подключения LTE Advanced.Surface Go 2 сохраняет тот же тонкий и легкий дизайн, но теперь предлагает более крупный 10.5-дюймовый дисплей PixelSense, улучшенное время автономной работы и модель с производительностью до 64% выше, чем у оригинала с опциями Intel® Core™ M 8-го поколения. Microsoft добавила Studio Mics, решение с двумя микрофонами, чтобы повысить четкость голоса и уменьшить фоновый шум для собраний Teams или видеочатов, а 5-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивает четкое видео даже при слабом освещении. Microsoft также добавила новое приложение «Камера» для камеры, расположенной сзади, чтобы было проще сканировать документы и доски – независимо от того, делитесь ли вы заметками с собрания или сдаете домашнее задание. В паре с Surface Pen Surface Go 2 позволяет дистанционным учащимся и удаленным работникам оставаться цифровыми, одновременно открывая возможность естественного рукописного ввода для таких вещей, как рисование диаграмм, разметка документов или работа с математическими уравнениями. Вы можете персонализировать свой Surface Go с помощью Type Covers, Sleeves и аксессуаров в различных цветах, включая Platinum, Black, Poppy Red и Ice Blue. Surface Go 2 начинается с $399 и будет доступен с 12 мая.Когда Microsoft впервые разработала Surface Book, целью компании было дать людям возможность использовать настольный компьютер, универсальность планшета и свободу легкого и тонкого ноутбука в одном красиво оформленном устройстве. Разработчики, дизайнеры и профессионалы полагаются на Surface Book для кодирования и компиляции, рабочих нагрузок в Adobe и Autodesk, а также для игр с Xbox Game Pass для ПК или в Steam.Surface Book 3 - самый мощный ноутбук, обеспечивающий на 50% большую производительность, чем Surface Book 2, и до 17.5 часов автономной работы. Независимо от того, выбираете ли вы 13-дюймовый или 15-дюймовый, Surface Book 3 имеет четкий дисплей PixelSense с высоким разрешением, плавный, точный трекпад, удобную клавиатуру и производительность процессоров Intel® Core ™ 10-го поколения, а также выбор дискретных графических процессоров NVIDIA® GeForce GTX™ или Quadro RTX™. Для разработчиков, которые стремятся повысить производительность вычислений и ввода-вывода своего устройства, Surface Book 3 теперь имеет до 32 ГБ ОЗУ и самый быстрый SSD, который Microsoft когда-либо поставляла. Для людей, которые любят играть, 15-дюймовый Surface Book 3 имеет графический процессор NVIDIA GeForce GTX ™ с достаточной мощностью, чтобы воспроизводить лучшие игры Xbox Game Pass для ПК с разрешением 1080p в плавных 60 кадрах в секунду. Microsoft также добавила новую опцию с NVIDIA Quadro RTX™ 3000, чтобы лучше удовлетворить потребности коммерческих клиентов и высших учебных заведений. Surface Book 3 стартует с $1599 и будет доступен с 21 мая.Люди говорят Microsoft, что надевание наушников сегодня равносильно закрытию двери офиса, чтобы сфокусироваться и подключиться в любой обстановке. Наушники Surface 2 предназначены для удобного скольжения через уши и обеспечивают потрясающее качество звука, включая 13 уровней контроля окружающего шума. Microsoft улучшила качество звука и время автономной работы, обеспечив до 20 часов чистого звука. Активная система шумоподавления компании регулируется с помощью интуитивно понятных циферблатов на ухе и специально настроена для того, чтобы блокировать или усиливать человеческие голоса. Это очень удобно, когда вы пытаетесь работать из дома с соседями по комнате, детьми, другими людьми или домашними животными. Microsoft обновила дизайн чашки наушников, чтобы она поворачивалась на 180 градусов для большего комфорта при ношении на шее, и добавила чёрный цвет в дополнение к классической платине. Surface Headphones 2 стоят $249 и будут доступны с 12 мая.Microsoft знает, что бывают моменты, когда вы хотите быть на связи, не полностью закрываясь от мира – например, слушать музыку во время пробежки или принимать звонки во время приготовления ужина. Обладая ультра-удобной и стабильной посадкой, Surface Earbuds оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, поэтому вы можете начать телефонный звонок или изменить песню, не вынимая телефон. Наслаждайтесь насыщенным всепоглощающим звуком Omnisonic и мгновенно воспроизведите Spotify со своего телефона Android с помощью тройного нажатия на любой наушник. Безэкранная интеграция с Microsoft 365 позволяет вам догонять электронные письма с помощью функции «Воспроизвести мои электронные письма» в приложении Outlook Mobile для iOS или разрешать диктовать в Word, Outlook или PowerPoint. Наслаждайтесь целым днем автономной работы с помощью прилагаемого беспроводного зарядного чехла. Surface Earbuds стоят $199 и будут доступны с 12 мая.Возможность подключения к мониторам, аксессуарам и дополнительному хранилищу поможет вам настроить оптимальное рабочее пространство. Surface Dock 2 помогает расширить рабочее пространство с помощью простого магнитного щелчка и обеспечивает более быструю зарядку, более высокую скорость передачи данных и инструменты управления предприятием, о которых люди просили. Microsoft также анонсировала новый многопортовый Microsoft USB-C Travel Hub, чтобы дать вам больше возможностей для подключения к сетям, дисплеям и аксессуарам USB-C ™, когда вы в пути. Surface Dock 2 стоит $259.99, а Microsoft USB-C Travel Hub - $99.99. И то, и другое начнет отправляться клиентам в этом месяце на некоторых рынках.Microsoft также представляет два новых комплекта аксессуаров Microsoft, которые помогут вам повысить производительность и удобство, где бы вы ни находились. Microsoft Ergonomic Desktop снижает усталость и обеспечивает исключительный комфорт и контроль благодаря конструкции с разделенной клавиатурой, оснащенной мягкой подушкой для рук и сверхточной мышью с мягкой подушкой для большого пальца. Microsoft Bluetooth Desktop предоставляет полноразмерный набор клавиш в тонком и современном дизайне и компактную стильную мышь, которая удобно помещается в вашей руке. Microsoft Ergonomic Desktop стоит $89.99, а Microsoft Bluetooth Desktop - $59.99.Новые Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds, Surface Dock 2 и аксессуары доступны для предварительного заказа сегодня на некоторых рынках и будут доступны на всех рынках Surface в ближайшие месяцы. Чтобы помочь лучше удовлетворить глобальный спрос, который компания наблюдает на Surface, Microsoft рада сообщить, что в этом году компания доставит Surface в Мексику и Южную Африку.Microsoft надеется, что эти новые продукты не только помогут людям быть более продуктивными там, где они в настоящее время работают и учатся, но и помогут людям найти моменты сосредоточения и расслабления. Благодаря самому полному портфолио Surface компания имеет устройства и аксессуары для удовлетворения широкого спектра потребностей.Узнать другие подробности можно здесь