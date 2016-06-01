Microsoft выпустила обновление для Microsoft Surface Duo Emulator Image
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 04:06
- Просмотров: 21
Компания Microsoft выпустила обновление для Microsoft Surface Duo Emulator Image.
Что нового в сборке 2020.429.2
• Поддержка использования клавиатуры во всех режимах положения и поворота;
• Поддержка App Drawer и App searches;
• Улучшена поддержка уведомлений;
• Улучшены настройки и быстрые настройки для поддержки двух экранов;
• Улучшен опыт работы с приложением «Камера» (вы также можете получить к нему доступ через эмулятор!);
• Несколько улучшений платформы для лучшей поддержки App Compat вокруг поворота, изменения размера, полноэкранного режима и охватывающих сценариев;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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