Компания Microsoft выпустила приложение Surface Audio для Windows 10, iOS и Android.Вот функциональность приложения:• Обновите свои Earbuds и Headphones;• Просмотрите и измените информацию об устройстве;• Просмотрите информацию о батарее и уровне громкости;• Персонализируйте настройки;• Измените настройки эквалайзера, чтобы получить нужный звук;• Настройте Cortana;• Контролируйте, какие устройства подключены;• Измените настройки языка;• Сбросьте настройки Earbuds и Headphones до заводских настроек;• Смотрите обучающие видеоролики;• Отправляйте отзывы;