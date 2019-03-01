Microsoft выпустила приложение Surface Audio для Windows 10, iOS и Android
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:07
- Просмотров: 88
Компания Microsoft выпустила приложение Surface Audio для Windows 10, iOS и Android.
Вот функциональность приложения:
• Обновите свои Earbuds и Headphones;
• Просмотрите и измените информацию об устройстве;
• Просмотрите информацию о батарее и уровне громкости;
• Персонализируйте настройки;
• Измените настройки эквалайзера, чтобы получить нужный звук;
• Настройте Cortana;
• Контролируйте, какие устройства подключены;
• Измените настройки языка;
• Сбросьте настройки Earbuds и Headphones до заводских настроек;
• Смотрите обучающие видеоролики;
• Отправляйте отзывы;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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