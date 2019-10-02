Microsoft отремонтирует треснувшие экраны Surface Laptop 3 бесплатно
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:11
- Просмотров: 127
В феврале стало известно о том, что некоторые пользователи Surface Laptop 3 видят трещины на своих дисплеях после регулярного использования. Хотя проблема не была широко распространена, она поставила под сомнение дизайн Surface Laptop 3. К счастью, Microsoft начала исследование и объявила о бесплатной программе ремонта для пострадавших пользователей.
Новый пост подтвердил, что Microsoft предложит бесплатную замену пострадавшим клиентам. Microsoft также отметила, что некоторые клиенты, возможно, уже заплатили за ремонт, и компания теперь предлагает компенсацию клиентам.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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