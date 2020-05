Surface Go 2

Surface Headphones 2

Surface Earbuds

Компания Microsoft выпустила Surface Go 2, Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.Вот ссылки для покупки:Microsoft создала Surface Go, чтобы предложить более доступный и портативный 2:1 к линейке Surface. Такие организации, как Law School Admissions Council, Renault/F1 и National Healthcare Services в Великобритании, и такие школы, как Blue Springs School District в Миссури и Aichi Prefecture в Японии, выбрали Surface Go за его компактный дизайн, универсальность сенсорного экрана, клавиатуры, пера и добавленную возможность подключения LTE Advanced.Surface Go 2 сохраняет тот же тонкий и легкий дизайн, но теперь предлагает более крупный 10.5-дюймовый дисплей PixelSense, улучшенное время автономной работы и модель с производительностью до 64% выше, чем у оригинала с опциями Intel® Core™ M 8-го поколения. Microsoft добавила Studio Mics, решение с двумя микрофонами, чтобы повысить четкость голоса и уменьшить фоновый шум для собраний Teams или видеочатов, а 5-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивает четкое видео даже при слабом освещении. Microsoft также добавила новое приложение «Камера» для камеры, расположенной сзади, чтобы было проще сканировать документы и доски – независимо от того, делитесь ли вы заметками с собрания или сдаете домашнее задание. В паре с Surface Pen Surface Go 2 позволяет дистанционным учащимся и удаленным работникам оставаться цифровыми, одновременно открывая возможность естественного рукописного ввода для таких вещей, как рисование диаграмм, разметка документов или работа с математическими уравнениями. Вы можете персонализировать свой Surface Go с помощью Type Covers, Sleeves и аксессуаров в различных цветах, включая Platinum, Black, Poppy Red и Ice Blue. Surface Go 2 начинается с $399 и будет доступен с 12 мая.Люди говорят Microsoft, что надевание наушников сегодня равносильно закрытию двери офиса, чтобы сфокусироваться и подключиться в любой обстановке. Наушники Surface 2 предназначены для удобного скольжения через уши и обеспечивают потрясающее качество звука, включая 13 уровней контроля окружающего шума. Microsoft улучшила качество звука и время автономной работы, обеспечив до 20 часов чистого звука. Активная система шумоподавления компании регулируется с помощью интуитивно понятных циферблатов на ухе и специально настроена для того, чтобы блокировать или усиливать человеческие голоса. Это очень удобно, когда вы пытаетесь работать из дома с соседями по комнате, детьми, другими людьми или домашними животными. Microsoft обновила дизайн чашки наушников, чтобы она поворачивалась на 180 градусов для большего комфорта при ношении на шее, и добавила чёрный цвет в дополнение к классической платине. Surface Headphones 2 стоят $249 и будут доступны с 12 мая.Microsoft знает, что бывают моменты, когда вы хотите быть на связи, не полностью закрываясь от мира – например, слушать музыку во время пробежки или принимать звонки во время приготовления ужина. Обладая ультра-удобной и стабильной посадкой, Surface Earbuds оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, поэтому вы можете начать телефонный звонок или изменить песню, не вынимая телефон. Наслаждайтесь насыщенным всепоглощающим звуком Omnisonic и мгновенно воспроизведите Spotify со своего телефона Android с помощью тройного нажатия на любой наушник. Безэкранная интеграция с Microsoft 365 позволяет вам догонять электронные письма с помощью функции «Воспроизвести мои электронные письма» в приложении Outlook Mobile для iOS или разрешать диктовать в Word, Outlook или PowerPoint. Наслаждайтесь целым днем автономной работы с помощью прилагаемого беспроводного зарядного чехла. Surface Earbuds стоят $199 и будут доступны с 12 мая.