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Microsoft выпустила обновления для Surface Book

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:11
  • Просмотров: 100


Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book.

Surface Book

• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX – Display adapter (26.21.14.3218)
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch – Firmware (107.3.94.3) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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