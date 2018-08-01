Microsoft выпустила обновления для Surface Book
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:11
- Просмотров: 100
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book.
Surface Book
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX – Display adapter (26.21.14.3218)
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch – Firmware (107.3.94.3) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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