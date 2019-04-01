Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:25
- Просмотров: 92
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds.
Surface Earbuds
Версия 3.0.0.5 имеет следующие улучшения:
• Улучшения качества и стабильности звука;
• Улучшения сопряжения и подключения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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