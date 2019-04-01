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Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:25
  • Просмотров: 92


Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds.

Surface Earbuds

Версия 3.0.0.5 имеет следующие улучшения:

• Улучшения качества и стабильности звука;
• Улучшения сопряжения и подключения;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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