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Инструменты Surface теперь поддерживают Surface Book 3 и Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 12:37
  • Просмотров: 61


Инструменты Surface, которые помогают ИТ-администраторам выполнять основные задачи по безопасности, управлению и диагностике, теперь поддерживают Surface Book 3 и Surface Go 2.

Обновленные инструменты включают в себя:

• Surface Data Eraser;
• Surface Diagnostic Tool for Business;
• Surface Enterprise Management Mode;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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