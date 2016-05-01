Инструменты Surface теперь поддерживают Surface Book 3 и Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 12:37
- Просмотров: 61
Инструменты Surface, которые помогают ИТ-администраторам выполнять основные задачи по безопасности, управлению и диагностике, теперь поддерживают Surface Book 3 и Surface Go 2.
Обновленные инструменты включают в себя:
• Surface Data Eraser;
• Surface Diagnostic Tool for Business;
• Surface Enterprise Management Mode;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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