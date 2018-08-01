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Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Go и Surface Go LTE Advanced

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:00
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Go и Surface Go LTE Advanced.

Surface Book 2

• Intel(R) UHD Graphics – Display adapter (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1050 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters (26.21.14.3218) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch - Firmware (P (242.11.1.15) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch - Firmware (z (242.0.1.5) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (390.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Surface Go и Surface Go LTE Advanced

• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;
• Intel(R) ICLS Client Extension (1914.13.0.1063) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;
• Intel(R) HD Graphics - Graphics adapters (26.20.100.7637) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) HD Graphics - Graphics adapters (26.20.100.7637) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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