Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Go и Surface Go LTE Advanced
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:00
- Просмотров: 101
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Go и Surface Go LTE Advanced.
Surface Book 2
• Intel(R) UHD Graphics – Display adapter (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1050 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters (26.21.14.3218) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch - Firmware (P (242.11.1.15) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch - Firmware (z (242.0.1.5) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (390.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Go и Surface Go LTE Advanced
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;
• Intel(R) ICLS Client Extension (1914.13.0.1063) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;
• Intel(R) HD Graphics - Graphics adapters (26.20.100.7637) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) HD Graphics - Graphics adapters (26.20.100.7637) улучшает интеграцию между системными службами и имеет обновления безопасности;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 11
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 11844
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986