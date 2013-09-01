Microsoft выпустила Surface Hub 2S в Индии
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:08
- Просмотров: 22
Компания Microsoft выпустила Surface Hub 2S в Индии. Surface Hub 2S будет стоить 11.89.999 рупий, и поставляется с Surface Hub 2 Camera и Surface Hub 2 Pen. Мобильный стенд Steelcase Roam будет стоить 1.17.500 рупий.
Технические характеристики Surface Hub 2S
• Размеры: 741×1097×76 мм;
• Вес: 28 кг;
• Дисплей: PixelSense Display, 3840x2560, 3:2, IPS LCD;
• Процессор: четырехъядерный процессор Intel Core i5 8-го поколения;
• Графика: Intel UHD Graphics 620;
• Память: 8 ГБ ОЗУ;
• Хранилище: SSD на 128 ГБ;
• Разъёмы: USB-A, Mini-DisplayPort Video Output, RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI Video Input, USB-C with DisplayPort Input, 4 x USB-C;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
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