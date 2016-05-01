Microsoft выпустила Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:46
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Компания Microsoft выпустила Surface Book 3.
Surface Book 3
Когда Microsoft впервые разработала Surface Book, целью компании было дать людям возможность использовать настольный компьютер, универсальность планшета и свободу легкого и тонкого ноутбука в одном красиво оформленном устройстве. Разработчики, дизайнеры и профессионалы полагаются на Surface Book для кодирования и компиляции, рабочих нагрузок в Adobe и Autodesk, а также для игр с Xbox Game Pass для ПК или в Steam.
Surface Book 3 - самый мощный ноутбук, обеспечивающий на 50% большую производительность, чем Surface Book 2, и до 17.5 часов автономной работы. Независимо от того, выбираете ли вы 13-дюймовый или 15-дюймовый, Surface Book 3 имеет четкий дисплей PixelSense с высоким разрешением, плавный, точный трекпад, удобную клавиатуру и производительность процессоров Intel® Core ™ 10-го поколения, а также выбор дискретных графических процессоров NVIDIA® GeForce GTX™ или Quadro RTX™. Для разработчиков, которые стремятся повысить производительность вычислений и ввода-вывода своего устройства, Surface Book 3 теперь имеет до 32 ГБ ОЗУ и самый быстрый SSD, который Microsoft когда-либо поставляла. Для людей, которые любят играть, 15-дюймовый Surface Book 3 имеет графический процессор NVIDIA GeForce GTX ™ с достаточной мощностью, чтобы воспроизводить лучшие игры Xbox Game Pass для ПК с разрешением 1080p в плавных 60 кадрах в секунду. Microsoft также добавила новую опцию с NVIDIA Quadro RTX™ 3000, чтобы лучше удовлетворить потребности коммерческих клиентов и высших учебных заведений. Surface Book 3 стартует с $1599 и будет доступен с 21 мая.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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