Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:26
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Surface SMF- Firmware (1.0.23.1) улучшает стабильность системы;
• Surface Panel – Monitor (3.99.139.0) улучшает совместимость с использованием творческого программного обеспечения;
• 1.54.137.0 улучшает стабильность системы;
• Surface DTX – System devices (3.81.139.0) улучшает стабильность системы;
• Surface Integration – System devices (22.24.139.0) улучшает стабильность и совместимость между периферийными устройствами;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.5.139.0) улучшает надежность устройства в условиях низкого заряда батареи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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