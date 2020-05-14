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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:14
  • Просмотров: 100


Surface Pro X много чего делает, но одна из областей, где он отставал, - поддержка приложения «Ваш телефон». Как уже сообщалось ранее, Surface Pro X не мог нормально совершать или принимать звонки через приложение «Ваш телефон». Это исправление теперь доступно.

Новые обновления (System Hardware Update – 5/14/2020) выпускаются через Центр обновления Windows для Surface Pro X. Стоит отметить, что обновления доступны для инсайдеров кольца Release Preview.

Вот список новых обновлений:

UEFI: 3.462.140.0 обновлён до 3.477.140.0;
SAM: 14.58.139.0 обновлён до 14.105.139.0;
Wi-Fi Driver: 1.0.860.0 обновлён до 1.0.1020.0;

Приложение «Ваш телефон» обновилось до версии 1.20051.88.0 и, в сочетании с новыми обновлениями, позволило четко совершать звонки через Surface Pro X.
Илья Источник:
windowscentral.com
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