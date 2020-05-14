Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

Surface Pro X много чего делает, но одна из областей, где он отставал, - поддержка приложения «Ваш телефон». Как уже сообщалось ранее, Surface Pro X не мог нормально совершать или принимать звонки через приложение «Ваш телефон». Это исправление теперь доступно.Новые обновления (System Hardware Update – 5/14/2020) выпускаются через Центр обновления Windows для Surface Pro X. Стоит отметить, что обновления доступны для инсайдеров кольца Release Preview.Вот список новых обновлений:3.462.140.0 обновлён до 3.477.140.0;14.58.139.0 обновлён до 14.105.139.0;1.0.860.0 обновлён до 1.0.1020.0;Приложение «Ваш телефон» обновилось до версии 1.20051.88.0 и, в сочетании с новыми обновлениями, позволило четко совершать звонки через Surface Pro X.