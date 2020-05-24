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Microsoft улучшит поддержку стилуса на Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:07
  • Просмотров: 136


Компания Microsoft должна выпустить Surface Duo в конце этого года.

По данным Windows Latest, Microsoft работает над улучшением поддержки стилуса на Surface Duo. Это должно улучшить поддержку Surface Pen на устройстве и привести к более плавному пользовательскому опыту. Microsoft работает со стеком Android, чтобы улучшить комбинацию сенсорного ввода и пера, чтобы беспрепятственно работать с устройствами данного форм-фактора. Surface Duo также будет иметь меньшую задержку, чтобы сделать опыт более естественным.

Ожидается, что Surface Dup получит Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 11-мегапиксельную камеру.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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