Microsoft улучшит поддержку стилуса на Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:07
- Просмотров: 136
Компания Microsoft должна выпустить Surface Duo в конце этого года.
По данным Windows Latest, Microsoft работает над улучшением поддержки стилуса на Surface Duo. Это должно улучшить поддержку Surface Pen на устройстве и привести к более плавному пользовательскому опыту. Microsoft работает со стеком Android, чтобы улучшить комбинацию сенсорного ввода и пера, чтобы беспрепятственно работать с устройствами данного форм-фактора. Surface Duo также будет иметь меньшую задержку, чтобы сделать опыт более естественным.
Ожидается, что Surface Dup получит Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 11-мегапиксельную камеру.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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