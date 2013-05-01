Как будут выглядеть стандартные приложения Microsoft на Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:33
- Просмотров: 113
Новый отчёт Windows Central показал, как приложения, такие как Outlook, Edge, OneNote и Office, могут адаптироваться к Surface Duo.
Предоставляя более подробное представление о том, что мы видели в текущих версиях эмулятора Surface Duo, наиболее интересные из снимков экрана показывают, как будут работать экран блокировки и система. Согласно отчету, экран блокировки Surface Duo отформатирован с указанием даты и времени слева, а уведомлений - справа. Телефонные звонки и другая информация, тем временем, появятся справа, что устройство будет рассматривать как основной дисплей для отображения таких вещей, как тексты.
Что касается стандартных приложений для Android, Windows Central говорит, что большинство приложений Microsoft будут поддерживать возможности двойного экрана и охвата. Однако некоторые приложения, такие как Skype и Xbox Game Streaming, пока не поддерживают это. Согласно отчету, некоторые из предустановленных приложений включают Office, OneNote, Microsoft Edge, Outlook, To-Do и OneDrive. Outlook будет использоваться для управления контактами, а электронные письма будут отображаться на правом дисплее, а список сообщений - на левом. Edge работает аналогично: веб-страницы охватывают оба экрана, а центральный шарнир вырезает веб-страницу.
Также интересно посмотреть, как клавиатура Microsoft SwiftKey адаптируется к Duo. В отчете говорится, что её можно перетаскивать на оба дисплея, а также использовать специальный режим разделения. Существует даже «режим составления», когда Duo используется как ноутбук, и SwiftKey будет заполнять весь экран на нижнем дисплее.
В других местах Duo будет использовать те же жесты для навигации и закрытия приложения, которые доступны на Android 10. Приложения можно будет закрыть, проведя пальцем снизу вверх, а затем с помощью жестовой навигации. Все приложения также будут открываться в режиме одного экрана, основываясь на последнем используемом дисплее. Весь пользовательский интерфейс также работает на Microsoft Launcher, который мы уже знаем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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