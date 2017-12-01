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Surface Pro X получил обновления

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:55
  • Просмотров: 14


Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X.

Surface Pro X

• Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU (26.18.1040.0000) улучшает работу приложения Microsoft Teams и устраняет периодически возникающие проблемы с отображением;
• Qualcomm(R) Aqstic(TM) (1.0.0770.0000) улучшает производительность звука устройства;
• Qualcomm(R) Aqstic™ (4.0.0710.0000) улучшает производительность звука устройства;
• Qualcomm(R) Hexagon(TM) 690 DSP (1.0.1040.0000) устраняет bugcheck на устройстве;
• Qualcomm(R) Hexagon(TM) 690 DSP(1.0.1040.0000) устраняет bugcheck на устройстве;
• Qualcomm(R) Memory and File System Device (1.0.1040.0000) устраняет bugcheck на устройстве;
• Qualcomm(R) System Manager Device (1.0.1040.0000) устраняет bugcheck и сбой на устройстве;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc (1.0.1020.0000) имеет потенциальные обновления безопасности и улучшает надежность соединения;
• Surface Pro X Qualcomm(R) Aqstic(TM) (1.0.0820.0000) улучшает производительность звука устройства;
• Surface Qualcomm(R) Aqstic(TM) (1.0.820.0) улучшает производительность звука устройства;
• Surface System Aggregator (14.105.139.0) улучшает производительность батареи и отчетности;
• Surface UEFI (3.477.140.0) улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
support.microsoft.com
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