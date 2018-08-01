Microsoft выпустила обновления для Surface Studio
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:20
- Просмотров: 4
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio.
Surface Studio
• Intel iCLS Client Extension (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1904.12.0.1208) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel Camera IR – System devices (1.0.31.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (119.3195.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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