Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения).• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (138.3193.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7637) улучшает графику и стабильность системы;• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (138.3193.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7637) улучшает графику и стабильность системы;• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (235.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;• Surface – Extension - 1914.13.0.1063 (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (235.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;