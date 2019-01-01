Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения)
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:31
- Просмотров: 64
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения).
Surface Laptop
• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (138.3193.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Laptop 2
• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7637) улучшает графику и стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (138.3193.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Pro 6
• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7637) улучшает графику и стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (235.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Pro (5-го поколения)
• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (26.20.100.7639) улучшает графику и стабильность системы;
• Surface – Extension - 1914.13.0.1063 (1914.13.0.1063) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.56.87.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17018.116) улучшает стабильность соединения и обеспечивает поддержку новых продуктов;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (15.68.17018.116) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (235.3192.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Yandex Mail Ru Google Rambler
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Yandex Mail Ru Google Rambler
+7Новостей: 11952
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10013