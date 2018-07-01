Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2.• Surface ME– Firmware (8.123.140.0) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (13.0.1319.2) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (8.123.140.0) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (13.0.1319.2) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12053.1000) исправляет проблему с синим экраном, улучшает качество проецирования и общую стабильность устройства;• Surface Serial Hub Driver – System (9.37.139.0) улучшает стабильность устройства;• Surface Panel – Monitor (3.92.139.0) улучшает работу устройства в цветовом профиле производительности;• Surface System Aggregator – Firmware (16.106.139.0) улучшает время автономной работы и производительность;• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel iCLS Client Extension (1.56.87.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1904.12.0.1208) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) улучшает стабильность системы;• Intel Camera IR – System devices (1.0.31.1) улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (119.3195.768.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;