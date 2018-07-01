Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:12
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2.
Surface Pro 7
• Surface ME– Firmware (8.123.140.0) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (13.0.1319.2) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;
Surface Laptop 3 с процессором Intel
• Surface ME – Firmware (8.123.140.0) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (13.0.1319.2) исправляет непредвиденный сбой выключения и улучшает стабильность системы;
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12053.1000) исправляет проблему с синим экраном, улучшает качество проецирования и общую стабильность устройства;
• Surface Serial Hub Driver – System (9.37.139.0) улучшает стабильность устройства;
• Surface Panel – Monitor (3.92.139.0) улучшает работу устройства в цветовом профиле производительности;
• Surface System Aggregator – Firmware (16.106.139.0) улучшает время автономной работы и производительность;
Surface Studio 2
• Surface ME – Firmware (11.8.70.3626) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (1914.12.0.1256) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1.56.87.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1904.12.0.1208) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) улучшает стабильность системы;
• Intel Camera IR – System devices (1.0.31.1) улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (119.3195.768.0) имеет обновление безопасности и улучшает стабильность системы;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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