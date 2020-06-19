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Microsoft работает над Android 11 для Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:05
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft работает над Android 11 для Surface Duo. Surface Duo по прежнему будет работать на Android 10, но он получит обновление для Android 11 довольно быстро, возможно, в течение нескольких месяцев после релиза.

Вот основные характеристики Surface Duo:

• Операционная система: Android 10;
• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;
• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;
• ОЗУ: 6 ГБ;
• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;
• Камера: 11 МП;
• Безопасность: Fingerprint;
• Порты: USB-C;
• Батарея: 3460mAh;
• Перо: Surface Pen;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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