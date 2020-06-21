Surface Laptop 4 может получить процессор AMD Ryzen 7 4800U
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:21
- Просмотров: 74
Бенчмарк 3DMark показал, что Microsoft может тестировать Surface Laptop 4 с процессорами AMD.
Вот основные характеристики процессора AMD Ryzen 7 4800U:
• 8 ядер/16 потоков:
• 7-нм техпроцесс;
• Тактовая частота процессора может доходить до 4.2 ГГц;
• TDP процессора всего 15 Вт;
Вот основные характеристики процессора AMD Ryzen 5 4500U:
• 6 ядер/6 потоков:
• 7-нм техпроцесс;
• Тактовая частота процессора может доходить до 4 ГГц;
• TDP процессора всего 15 Вт;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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