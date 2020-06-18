Microsoft выпустила Surface Go 2 в Сингапуре
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:07
- Просмотров: 54
Компания Microsoft выпустила Surface Go 2 в Сингапуре.
Вот основные характеристики Surface Go 2:
• Экран: 10.5-дюймовый дисплей PixelSense;
• Разрешение: 1920x1280 (220 PPI);
• Соотношение сторон: 3:2;
• Процессор: Intel® Pentium® Gold 4425Y/Intel® Core m3 8-го поколения;
• Память: 4 ГБ/8 ГБ ОЗУ;
• Хранилище: 64 ГБ eMMC/SSD на 120 ГБ;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 11
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 12016
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014