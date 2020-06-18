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Microsoft выпустила Surface Go 2 в Сингапуре

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:07
  • Просмотров: 54

Компания Microsoft выпустила Surface Go 2 в Сингапуре.



Вот основные характеристики Surface Go 2:

• Экран: 10.5-дюймовый дисплей PixelSense;
• Разрешение: 1920x1280 (220 PPI);
• Соотношение сторон: 3:2;
• Процессор: Intel® Pentium® Gold 4425Y/Intel® Core m3 8-го поколения;
• Память: 4 ГБ/8 ГБ ОЗУ;
• Хранилище: 64 ГБ eMMC/SSD на 120 ГБ;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
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