Пэнос Панай продемонстрировал Surface Duo в специальном чехле
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 140
Пэнос Панай продолжает демонстрировать Surface Duo в своём Twitter-аккаунте. Похоже, что устройство будет иметь специальный чехол, чтобы обезопасить устройство из стекла и алюминия.
I'm pretty pumped too, John. pic.twitter.com/j0TmKtj6DG— Panos Panay (@panos_panay) July 1, 2020
Вот основные характеристики устройства:
• Операционная система: Android 10;
• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;
• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;
• ОЗУ: 6 ГБ;
• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;
• Камера: 11 МП;
• Безопасность: Fingerprint;
• Порты: USB-C;
• Батарея: 3460mAh;
• Перо: Surface Pen;
Илья Источник:
twitter.com/panos_panay
twitter.com/panos_panay
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