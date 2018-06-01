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Пэнос Панай продемонстрировал Surface Duo в специальном чехле

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:37
  • Просмотров: 140

Пэнос Панай продолжает демонстрировать Surface Duo в своём Twitter-аккаунте. Похоже, что устройство будет иметь специальный чехол, чтобы обезопасить устройство из стекла и алюминия.



Вот основные характеристики устройства:

• Операционная система: Android 10;
• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;
• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;
• ОЗУ: 6 ГБ;
• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;
• Камера: 11 МП;
• Безопасность: Fingerprint;
• Порты: USB-C;
• Батарея: 3460mAh;
• Перо: Surface Pen;
Илья Источник:
twitter.com/panos_panay
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