Пэнос Панай продемонстрировал Surface Duo в специальном чехле

Пэнос Панай продолжает демонстрировать Surface Duo в своём Twitter-аккаунте. Похоже, что устройство будет иметь специальный чехол, чтобы обезопасить устройство из стекла и алюминия.Вот основные характеристики устройства:• Операционная система: Android 10;• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;• ОЗУ: 6 ГБ;• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;• Камера: 11 МП;• Безопасность: Fingerprint;• Порты: USB-C;• Батарея: 3460mAh;• Перо: Surface Pen;