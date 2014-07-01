Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft приобрела компанию Movial для разработки Android на Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:10
  • Просмотров: 0

Microsoft формирует команду внутри подразделения Microsoft Devices, которая будет заниматься разработкой Android для Surface Duo в будущем. Согласно источникам Зака Боудена, до сих пор Microsoft заключала контракты на разработку ОС со сторонними поставщиками, такими как Movial, которые обладали опытом, необходимым для воплощения Android в жизнь на Surface Duo.

Movial — это компания по разработке программного обеспечения, услуг и дизайна, которая тесно сотрудничала с Microsoft для Surface Duo на этапах его прототипа и разработки. В настоящее время Microsoft приобрела местные подразделения Movial в Румынии, Тайване и США, что позволит использовать сотрудников Movial в качестве штатных сотрудников Microsoft.

Movial будет продолжать работать как отдельная компания, а сотрудники в ее штаб-квартире в Финляндии останутся в Movial. Ресурс SeeNews сообщает, что офис Movial в Яссах станет четвертым центром исследований и разработок Microsoft Romania, так как в нем работают 60 сотрудников Movial.

Microsoft приносит разработку ОС для Surface Duo в дом — это большой знак того, что компания серьезно относится к своему новому устройству. Зак Боуден заявил, что это приобретение позволит Microsoft самой обрабатывать обновления программного обеспечения после релиза Surface Duo, которые со временем добавят новые функции и возможности.

Эта же команда будет также обрабатывать работу ОС Android для Surface Duo V2, которая, как сказали Заку Боудену, сейчас находится на ранней стадии разработки. В настоящее время Microsoft ищет инженеров Android для работы над Surface Duo.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
windowscentral.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft может выпустить Surface Duo этим летом

Microsoft может выпустить Surface Duo этим летом

Microsoft уволит 2300 сотрудников в Финляндии

Microsoft уволит 2300 сотрудников в Финляндии

Microsoft сократит 18000 сотрудников, и откажется от Android

Microsoft сократит 18000 сотрудников, и откажется от Android

Microsoft намерена купить N-Trig – компанию по производству стилусов для Surface Pro 3

Microsoft намерена купить N-Trig – компанию по производству стилусов для Surface Pro 3

Microsoft разрабатывает планшет Xbox Surface

Microsoft разрабатывает планшет Xbox Surface




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Илья
+8  
Новостей: 12068
+0  
Комментариев: 39437
+0  
Пользователей: 10017