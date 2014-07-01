Microsoft приобрела компанию Movial для разработки Android на Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 14:10
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Microsoft формирует команду внутри подразделения Microsoft Devices, которая будет заниматься разработкой Android для Surface Duo в будущем. Согласно источникам Зака Боудена, до сих пор Microsoft заключала контракты на разработку ОС со сторонними поставщиками, такими как Movial, которые обладали опытом, необходимым для воплощения Android в жизнь на Surface Duo.
Movial — это компания по разработке программного обеспечения, услуг и дизайна, которая тесно сотрудничала с Microsoft для Surface Duo на этапах его прототипа и разработки. В настоящее время Microsoft приобрела местные подразделения Movial в Румынии, Тайване и США, что позволит использовать сотрудников Movial в качестве штатных сотрудников Microsoft.
Movial будет продолжать работать как отдельная компания, а сотрудники в ее штаб-квартире в Финляндии останутся в Movial. Ресурс SeeNews сообщает, что офис Movial в Яссах станет четвертым центром исследований и разработок Microsoft Romania, так как в нем работают 60 сотрудников Movial.
Microsoft приносит разработку ОС для Surface Duo в дом — это большой знак того, что компания серьезно относится к своему новому устройству. Зак Боуден заявил, что это приобретение позволит Microsoft самой обрабатывать обновления программного обеспечения после релиза Surface Duo, которые со временем добавят новые функции и возможности.
Эта же команда будет также обрабатывать работу ОС Android для Surface Duo V2, которая, как сказали Заку Боудену, сейчас находится на ранней стадии разработки. В настоящее время Microsoft ищет инженеров Android для работы над Surface Duo.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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