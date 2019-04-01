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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:45
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD.

Surface Laptop 3 с процессором AMD

• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12055.1000) улучшает поддержку разрешения внешнего монитора;
• Surface UEFI – Firmware (1.2449.140.0) улучшает стабильность системы;
• Surface Integration – System devices (6.83.139.0) Исправляет проблемы, связанные с параметрами конфигурации загрузки, и улучшает исправление ошибок;
• AMD Micro PEP Device - System devices (1.0.27.0) улучшает срок службы батареи;
• Surface – Extension – 5.5.0.0 (5.5.0.0) включает обновление Surface Dock 2;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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