Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 14:45
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD.
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12055.1000) улучшает поддержку разрешения внешнего монитора;
• Surface UEFI – Firmware (1.2449.140.0) улучшает стабильность системы;
• Surface Integration – System devices (6.83.139.0) Исправляет проблемы, связанные с параметрами конфигурации загрузки, и улучшает исправление ошибок;
• AMD Micro PEP Device - System devices (1.0.27.0) улучшает срок службы батареи;
• Surface – Extension – 5.5.0.0 (5.5.0.0) включает обновление Surface Dock 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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Илья
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