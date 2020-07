здесь

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 3.• Surface Dock Firmware Update (1.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;• Surface System Aggregator – Firmware (182.2150.137.0) * улучшает надежность Smart Battery Charging;• Intel Smart Sound Technology (Intel SST) OED - System devices (10.24.00.3694) улучшает надежность звука с приложениями Netflix и Cortana;• Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller - System devices (10.24.00.3694) улучшает надежность звука с приложениями Netflix и Cortana;• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.80.2.1) решает проблему с пропускной способностью соединения WiFi и улучшает стабильность;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.80.0.3) улучшает надежность соединения BT, когда устройство выходит из спящего режима;• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;• Surface Display – Monitors (3.92.139.0) улучшает работу устройства в цветовом профиле производительности;• Surface System Aggregator – Firmware (14.109.139.0) улучшает надежность Battery Lifespan Saver;Узнать другие подробности можно здесь