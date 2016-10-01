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Фрэнк X. Шоу продемонстрировал Surface Duo с ручкой Surface Pro X

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:55
  • Просмотров: 185

Фрэнк X. Шоу опубликовал пару фотографий, демонстрирующих его навыки выпечки с Surface Duo на стороне. Изображения показывают использование двух экранов, поскольку на левом экране находятся все записные книжки OneNote, а на правом экране - страница с рецептом. Что еще более важно, изображение также показывает устройство с ручкой Surface Pro X.



На втором изображении показана двухэкранная многозадачность устройства, с окном браузера слева и OneNote справа.





Также можно заметить светодиодную вспышку для фронтальной камеры.
Илья Источник:
twitter.com/fxshaw
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