Фрэнк X. Шоу продемонстрировал Surface Duo с ручкой Surface Pro X

Kalamata olive bread sticks in first rise. pic.twitter.com/XQvC00jgxT — Frank X. Shaw (@fxshaw) July 9, 2020

Фрэнк X. Шоу опубликовал пару фотографий, демонстрирующих его навыки выпечки с Surface Duo на стороне. Изображения показывают использование двух экранов, поскольку на левом экране находятся все записные книжки OneNote, а на правом экране - страница с рецептом. Что еще более важно, изображение также показывает устройство с ручкой Surface Pro X.На втором изображении показана двухэкранная многозадачность устройства, с окном браузера слева и OneNote справа.Также можно заметить светодиодную вспышку для фронтальной камеры.