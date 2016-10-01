Фрэнк X. Шоу продемонстрировал Surface Duo с ручкой Surface Pro X
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:55
- Просмотров: 185
Фрэнк X. Шоу опубликовал пару фотографий, демонстрирующих его навыки выпечки с Surface Duo на стороне. Изображения показывают использование двух экранов, поскольку на левом экране находятся все записные книжки OneNote, а на правом экране - страница с рецептом. Что еще более важно, изображение также показывает устройство с ручкой Surface Pro X.
Kalamata olive bread sticks in first rise. pic.twitter.com/XQvC00jgxT— Frank X. Shaw (@fxshaw) July 9, 2020
На втором изображении показана двухэкранная многозадачность устройства, с окном браузера слева и OneNote справа.
Также можно заметить светодиодную вспышку для фронтальной камеры.
Илья Источник:
twitter.com/fxshaw
twitter.com/fxshaw
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