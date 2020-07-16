Xbox Series X не будет поддерживать игры с Kinect

Ваши игры не останутся позади благодаря обратной совместимости. Вы сможете играть в четыре поколения игр на Xbox Series X в первый день. Это делает ее самой большой линейкой выпуска для любой новой консоли, с тысячами игр, в которые можно играть. Наши инженеры по обратной совместимости потратили годы на разработку инновационных способов для современной технологии следующего поколения, чтобы сделать библиотеку игр, которую вы создаете сегодня, еще лучше, без каких-либо дополнительных затрат и без работы со стороны разработчиков. Это наше намерение для всех игр Xbox One, которые не требуют Kinect для воспроизведения на Xbox Series X при выпуске консоли. А благодаря беспрецедентной мощности Xbox Series X, большинство ваших любимых игр будут загружаться быстрее, выглядеть и работать во много раз лучше на новой консоли.

Сегодня Microsoft представила более подробную информацию о своем видении Xbox Series X. Хотя главным событием анонса стало сообщение о том, что Project xCloud станет частью Xbox Game Pass Ultimate, некоторые другие обещания также весьма важны. Например, глава Xbox Фил Спенсер сказал, что компания хочет сделать все игры Xbox One, которые не требуют Kinect, воспроизводимыми на Xbox Series X.Узнать другие подробности можно здесь