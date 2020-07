Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2.• Surface - Extension - 1.3.139.0 (1.3.139.0) исправляет проблемы с сенсорным управлением и пером после обновления Windows на 1903 или выше;• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;• Surface - Extension - 1.3.139.0 (1.3.139.0) исправляет проблемы с сенсорным управлением и пером после обновления Windows на 1903 или выше;• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;