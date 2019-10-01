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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:10
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2.

Surface Laptop

• Surface - Extension - 1.3.139.0 (1.3.139.0) исправляет проблемы с сенсорным управлением и пером после обновления Windows на 1903 или выше;
• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;

Surface Laptop 2

• Surface - Extension - 1.3.139.0 (1.3.139.0) исправляет проблемы с сенсорным управлением и пером после обновления Windows на 1903 или выше;
• Surface Dock Firmware Update (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface Integration Service Device – System (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;
Илья Источник:
support.microsoft.com
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