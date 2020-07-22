Surface Duo прошел сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:33
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По слухам, Surface Duo должен быть выпущен этим летом. Согласно докладу Droid-Life, Surface Duo прошёл сертификацию FCC.
Сертификация FCC означает, что продукт почти готов к релизу. Внутренние источники Зака Боудена заявили, что Microsoft находится на стадии проверки производства для Surface Duo, что является последним препятствием перед началом реального производства. Ожидается, что Microsoft начнет наращивать производство Surface Duo в ближайшее время.
Droid-Life указывает, что FCC упоминает «оба экрана» и различные тесты угла поворота шарнира, а также сетевые тесты. Droid Life также говорит, что эти тесты подтверждают наличие NFC, но Зак Боуден считает по-другому. Упоминание NFC в одном тесте не означает, что устройство будет иметь поддержку NFC tap and pay. Он продолжает слышать, что розничные подразделения Surface Duo не поддерживают функцию tap and pay.
Интересно, что список FCC находится под соглашением о конфиденциальности до 29 октября. Это означает, что, если Microsoft не хочет, чтобы такие вещи, как руководство пользователя и внутренние или внешние фотографии аппаратного обеспечения утекли до общей доступности, устройство должно быть выпущено до этого момента.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
droid-life.com/windowscentral.com
droid-life.com/windowscentral.com
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