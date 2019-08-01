Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения)
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:41
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения).
Surface Pro (5-го поколения)
• Surface UEFI – Firmware (235.3261.768.0) улучшает производительность при запуске;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Laptop 2, Pro (5-го поколения), Pro 6, Studio 2, Book и Book 2
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 1
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 12152
+1Комментариев: 39439
+0Пользователей: 10034