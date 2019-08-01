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Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения)

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:41
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения).

Surface Pro (5-го поколения)

• Surface UEFI – Firmware (235.3261.768.0) улучшает производительность при запуске;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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