Surface Duo прошел сертификацию Bluetooth SIG

Surface Duo — это новое устройство с двумя экранами, которое помещается в вашем кармане. Благодаря двум экранам, соединенным революционным шарниром на 360 °, Surface Duo объединяет в себе лучшее из Microsoft и Android, чтобы переосмыслить производительность на ходу.

Похоже, что релиз Surface Duo состоится в ближайшее время. Сегодня стало известно о том, что устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG.Microsoft отмечает следующее:Сертификация подтверждает поддержку Bluetooth 5.0 и не выявляет никаких экзотических профилей.Кроме того, документ раскрывает множество других важных деталей о Surface Duo. Согласно документу, устройство поддерживает диапазоны LTE для всех основных операторов США, имеет Bluetooth, NFC и 802.11ac WiFi.Напомню, что устройство уже прошло сертификацию FCC.Узнать другие подробности можно здесь