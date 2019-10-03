Surface Duo прошел сертификацию Bluetooth SIG
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 131
Похоже, что релиз Surface Duo состоится в ближайшее время. Сегодня стало известно о том, что устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG.
Microsoft отмечает следующее:
Surface Duo — это новое устройство с двумя экранами, которое помещается в вашем кармане. Благодаря двум экранам, соединенным революционным шарниром на 360 °, Surface Duo объединяет в себе лучшее из Microsoft и Android, чтобы переосмыслить производительность на ходу.
Сертификация подтверждает поддержку Bluetooth 5.0 и не выявляет никаких экзотических профилей.
Кроме того, документ раскрывает множество других важных деталей о Surface Duo. Согласно документу, устройство поддерживает диапазоны LTE для всех основных операторов США, имеет Bluetooth, NFC и 802.11ac WiFi.
Напомню, что устройство уже прошло сертификацию FCC.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
launchstudio.bluetooth.com
launchstudio.bluetooth.com
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