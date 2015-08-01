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Джо Бельфиоре показал Surface Duo на новой фотографии (Обновлено)

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:07
  • Просмотров: 40

Джо Бельфиоре засветил Surface Duo на новой фотографии.

Он опубликовал следующее сообщение в своём Twitter-аккаунте:

Дети ... проверьте! Бутылка с водой и зонтик .. проверьте! Маски и дезинфицирующее средство для рук .. проверьте!

Готовы к удивительному (и безопасному) дню в Disneyworld! (Ох .. и еще одна вещь ... #Surface)


Update: Брэд Андерсон и Лиат Бензур тоже продемонстрировали Surface Duo:



Илья Источник:
twitter.com/joebelfiore
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