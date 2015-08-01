Джо Бельфиоре показал Surface Duo на новой фотографии (Обновлено)
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:07
- Просмотров: 40
Джо Бельфиоре засветил Surface Duo на новой фотографии.
Он опубликовал следующее сообщение в своём Twitter-аккаунте:
Дети ... проверьте! Бутылка с водой и зонтик .. проверьте! Маски и дезинфицирующее средство для рук .. проверьте!
Готовы к удивительному (и безопасному) дню в Disneyworld! (Ох .. и еще одна вещь ... #Surface)
Готовы к удивительному (и безопасному) дню в Disneyworld! (Ох .. и еще одна вещь ... #Surface)
Update: Брэд Андерсон и Лиат Бензур тоже продемонстрировали Surface Duo:
Илья Источник:
twitter.com/joebelfiore
twitter.com/joebelfiore
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