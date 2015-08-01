Джо Бельфиоре показал Surface Duo на новой фотографии (Обновлено)

Дети ... проверьте! Бутылка с водой и зонтик .. проверьте! Маски и дезинфицирующее средство для рук .. проверьте!



Готовы к удивительному (и безопасному) дню в Disneyworld! (Ох .. и еще одна вещь ... #Surface)

Джо Бельфиоре засветил Surface Duo на новой фотографии.Он опубликовал следующее сообщение в своём Twitter-аккаунте:Брэд Андерсон и Лиат Бензур тоже продемонстрировали Surface Duo: