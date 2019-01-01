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Microsoft обновила страницу Surface Neo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:59
  • Просмотров: 130

В октябре прошлого года Пэнос Панай сделал то, чего никогда не делал раньше. Он продемонстрировал два продукта за целый год до их релиза. Это включало двухэкранный ПК под названием Surface Neo и двухэкранный телефон под названием Surface Duo. Это не сработало.

В мае Microsoft объявила, что Windows 10X перепрофилируется под одноэкранные устройств, а поддержка двух экранов отодвигается на неопределенный срок. Странно, однако, что компания не обновляла страницу Surface Neo в течение нескольких месяцев, заявляя, что он будет доступен в этот праздничный сезон.

Это меняется сегодня. Все точно так же, где говорится: «Новое революционное устройство с двумя экранами, которое заново определяет то, как вы делаете вещи. С двумя 9-дюймовыми экранами, революционным 360-градусным шарниром, сенсорным экраном, пером, клавиатурой и невероятным новым опытом работы в Windows, Surface Neo позволяет вам делать больше, где бы вы ни находились». За этим предложением следовало: «Coming Holiday 2020».

Некоторые, возможно, предполагали, что этот ПК будет поставляться с обычной Windows 10, а затем будет иметь вариант Windows 10X, когда он будет доступен.

По слухам, поддержка двух экранов для Windows 10X будет доступна только в 2022 году.
Илья Источник:
microsoft.com
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