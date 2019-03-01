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Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:49
  • Просмотров: 118
Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2.

Surface Laptop 2

• Surface UEFI – Firmware (138.3261.768.0) улучшает стабильность устройства во время гибернации;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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