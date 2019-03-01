Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:49
- Просмотров: 118
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2.
Surface Laptop 2
• Surface UEFI – Firmware (138.3261.768.0) улучшает стабильность устройства во время гибернации;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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