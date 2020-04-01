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Microsoft выпустит Surface Duo 24 августа

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:00
  • Просмотров: 101

Релиз Surface Duo запланирован на 24 августа 2020 года. Эта дата любезно предоставлена источниками, которые говорили с Заком Боуденом. По словам тех, кто говорил с Боуденом, производство Surface Duo также началось. Как и в случае с датой релиза любого устройства, дата релиза Surface Duo может быть изменена.



Хотя это и не является точным указанием на дату релиза, Surface Duo недавно прошел сертификацию FCC. Он также получил сертификацию Bluetooth SIG и появился в сертификациях UL LLC.

Стоит отметить, что сотрудники Microsoft регулярно демонстрируют Surface Duo на новых фотографиях.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
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