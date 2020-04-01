Microsoft выпустит Surface Duo 24 августа
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:00
- Просмотров: 101
Релиз Surface Duo запланирован на 24 августа 2020 года. Эта дата любезно предоставлена источниками, которые говорили с Заком Боуденом. По словам тех, кто говорил с Боуденом, производство Surface Duo также началось. Как и в случае с датой релиза любого устройства, дата релиза Surface Duo может быть изменена.
Surface Duo production has started and will begin shipping to customers the week of August 24th, I'm told. Should be less than a month to go now!— Zac Bowden (@zacbowden) July 29, 2020
Хотя это и не является точным указанием на дату релиза, Surface Duo недавно прошел сертификацию FCC. Он также получил сертификацию Bluetooth SIG и появился в сертификациях UL LLC.
Стоит отметить, что сотрудники Microsoft регулярно демонстрируют Surface Duo на новых фотографиях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
twitter.com/zacbowden
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