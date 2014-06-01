Surface Pro X получил обновление для инсайдеров
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:43
- Просмотров: 76
Владельцы Surface Pro X могут получить обновление, если устройство работает на базе предварительной сборки Windows 10. Пользователи видели обновление в Beta Channel, но есть вероятность, что обновление доступно и для других каналов.
Windows Central заявил, что обновление, датированное 24 июля, обновляет UEFI с 3.510.140.0 до 3.517.140.0.
Обновление не предоставляет список изменений, но это нормально для предварительной версии обновления. Полный список изменений будет доступен при общей доступности обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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