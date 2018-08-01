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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:43
  • Просмотров: 117

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7.

Surface Pro 7

• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.80.2.1) улучшает энергоэффективность при пробуждении от сна:
• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.24.00.3694) улучшает энергоэффективность при пробуждении от сна и улучшает опыт Cortana;
• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED - System devices (10.24.00.3694) улучшает энергоэффективность при пробуждении от сна и улучшает опыт Cortana;
• Intel(R) Wireless Bluetooth (R) – Bluetooth (21.80.0.3) обновление версий для выравнивания радиочастотных каналов;
• Surface - Extension - 5.5.0.0 (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 в сценариях Wake On LAN и улучшает общую стабильность;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.83.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 во время сценариев аутентификации;
• Surface System Aggregator – Firmware (14.104.139.0) улучшает надежность устройства в сценариях с низким уровнем заряда батареи;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
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