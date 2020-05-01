Сегодня стало известно о том, что Surface Duo прошел сертификацию в Японии.Подлинность устройства подтверждается моделью 1930. Сертификация подтверждает отсутствие 5G, но не раскрывает статус NFC в телефоне.Вот основные характеристики:• Операционная система: Android 10;• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;• ОЗУ: 6 ГБ;• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;• Камера: 11 МП;• Безопасность: Fingerprint;• Порты: USB-C;• Батарея: 3460mAh;• Перо: Surface Pen;