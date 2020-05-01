Surface Duo прошел сертификацию в Японии
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:14
- Просмотров: 87
Сегодня стало известно о том, что Surface Duo прошел сертификацию в Японии.
Подлинность устройства подтверждается моделью 1930. Сертификация подтверждает отсутствие 5G, но не раскрывает статус NFC в телефоне.
Вот основные характеристики:
• Операционная система: Android 10;
• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;
• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;
• ОЗУ: 6 ГБ;
• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;
• Камера: 11 МП;
• Безопасность: Fingerprint;
• Порты: USB-C;
• Батарея: 3460mAh;
• Перо: Surface Pen;
Илья Источник:
.tele.soumu.go.jp
.tele.soumu.go.jp
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