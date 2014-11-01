Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Джефф Тепер опубликовал несколько фотографий Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:06
  • Просмотров: 96

Джефф Тепер, корпоративный вице-президент Microsoft 365, опубликовал несколько фотографий Surface Duo. На одной из фотографий можно заметить, что приложение OneDrive уже оптимизировано для работы с двумя экранами Surface Duo. Как видно из изображения ниже, вы сможете просматривать фотографии на одном экране, а работать в полноэкранном режиме – на другом.



Напомню, что Microsoft должна выпустить Surface Duo в последнюю неделю августа.
Илья Источник:
twitter.com/jeffteper
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустит Surface Duo в последнюю неделю августа

Microsoft выпустит Surface Duo в последнюю неделю августа

Фрэнк X. Шоу продемонстрировал Surface Duo с ручкой Surface Pro X

Фрэнк X. Шоу продемонстрировал Surface Duo с ручкой Surface Pro X

Microsoft намекнула на релиз новых устройств Surface

Microsoft намекнула на релиз новых устройств Surface

Windows 10 Redstone: Microsoft сделает интеллектуальный поиск фотографий в приложении «Фотографии»

Windows 10 Redstone: Microsoft сделает интеллектуальный поиск фотографий в приложении «Фотографии»

Ещё несколько фотографий Lumia 535

Ещё несколько фотографий Lumia 535




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 57
Пользователей: 0
Гостей: 57
Роботы: Google Yandex
+9  
Новостей: 12224
+0  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10034