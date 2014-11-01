Джефф Тепер опубликовал несколько фотографий Surface Duo
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:06
- Просмотров: 96
Джефф Тепер, корпоративный вице-президент Microsoft 365, опубликовал несколько фотографий Surface Duo. На одной из фотографий можно заметить, что приложение OneDrive уже оптимизировано для работы с двумя экранами Surface Duo. Как видно из изображения ниже, вы сможете просматривать фотографии на одном экране, а работать в полноэкранном режиме – на другом.
and use dual screen OneDrive to look for the best photo my daughter took ("try to get the Surface and the Teams shoes") pic.twitter.com/dKT7hV29fA— Jeff Teper (@jeffteper) August 6, 2020
Напомню, что Microsoft должна выпустить Surface Duo в последнюю неделю августа.
Илья Источник:
twitter.com/jeffteper
twitter.com/jeffteper
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 57
Пользователей: 0
Гостей: 57
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 57
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12224
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10034