Джефф Тепер опубликовал несколько фотографий Surface Duo

and use dual screen OneDrive to look for the best photo my daughter took ("try to get the Surface and the Teams shoes") pic.twitter.com/dKT7hV29fA — Jeff Teper (@jeffteper) August 6, 2020

Джефф Тепер, корпоративный вице-президент Microsoft 365, опубликовал несколько фотографий Surface Duo. На одной из фотографий можно заметить, что приложение OneDrive уже оптимизировано для работы с двумя экранами Surface Duo. Как видно из изображения ниже, вы сможете просматривать фотографии на одном экране, а работать в полноэкранном режиме – на другом.Напомню, что Microsoft должна выпустить Surface Duo в последнюю неделю августа.