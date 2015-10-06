12 августа Microsoft проведет виртуальный брифинг Surface для Microsoft MVP

Microsoft MVPs were invited to attend a virtual Surface briefing, presumably for Duo, on August 12. — Paul Thurrott (@thurrott) August 6, 2020

Согласно твиту Пола Торротта, Microsoft MVP были приглашены на виртуальный брифинг Surface. Предстоящее мероприятие может быть связано с Surface Duo.Не так много других деталей было предоставлено, но это время имеет большой смысл. Ходят слухи, что Surface Duo поступит в продажу в последнюю неделю августа, то есть всего через 12 дней после этого мероприятия. А поскольку вспышка COVID-19 означает, что Microsoft не будет проводить личные мероприятия, такой виртуальный брифинг станет идеальным способом анонса Surface Duo для Microsoft MVP.