12 августа Microsoft проведет виртуальный брифинг Surface для Microsoft MVP
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:44
- Просмотров: 107
Согласно твиту Пола Торротта, Microsoft MVP были приглашены на виртуальный брифинг Surface. Предстоящее мероприятие может быть связано с Surface Duo.
Microsoft MVPs were invited to attend a virtual Surface briefing, presumably for Duo, on August 12.— Paul Thurrott (@thurrott) August 6, 2020
Не так много других деталей было предоставлено, но это время имеет большой смысл. Ходят слухи, что Surface Duo поступит в продажу в последнюю неделю августа, то есть всего через 12 дней после этого мероприятия. А поскольку вспышка COVID-19 означает, что Microsoft не будет проводить личные мероприятия, такой виртуальный брифинг станет идеальным способом анонса Surface Duo для Microsoft MVP.
Илья Источник:
twitter.com/thurrott
twitter.com/thurrott
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