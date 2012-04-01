Сотрудник Google продемонстрировал Surface Duo

Хироши Локхаймер опубликовал фотографию устройства в своём Twitter-аккаунте.Хироши Локхаймер является старшим вице-президентом Google по Android, Chrome, Chrome OS, фотографиям и коммуникационным продуктам. Похоже, Microsoft тесно сотрудничала с командой Google Android для Surface Duo.