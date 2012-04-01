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Сотрудник Google продемонстрировал Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:30
  • Просмотров: 125

Хироши Локхаймер опубликовал фотографию устройства в своём Twitter-аккаунте.

Хироши Локхаймер является старшим вице-президентом Google по Android, Chrome, Chrome OS, фотографиям и коммуникационным продуктам. Похоже, Microsoft тесно сотрудничала с командой Google Android для Surface Duo.
Илья Источник:
mobile.twitter.com/lockheimer
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