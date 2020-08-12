Microsoft анонсировала Surface Duo

Когда мы создавали Surface семь лет назад, мы хотели бросить вызов условностям, переопределив ожидания относительно того, каким должно быть производительное устройство и что оно должно делать. Проще говоря; мы хотели помочь людям добиться цели. Мы не ставили перед собой задачу объединить два существующих устройства – планшет и ноутбук. У нас было видение того, как мы можем взять лучшие элементы каждого из них, чтобы создать что-то совершенно новое. Найти идеальное сочетание аппаратного и программного обеспечения, открывающее более интуитивный способ работы и творчества. Мы столкнулись с некоторым скептицизмом, но в конечном итоге родилась новая категория, которая стимулировала рост индустрии ПК. Более того, поведение начало меняться. Людям открылась идея о том, что прикосновение должно быть не только для планшетов и телефонов. И способность добиваться результатов не должна ограничиваться тем, что вы сидите за обычным компьютером.



Сегодня, когда мы с нетерпением ждем следующей волны повышения производительности и творчества на мобильных устройствах, мы видим ту же возможность создать что-то новое с Surface Duo - не изобретать телефон заново, а вдохновлять людей на переосмысление того, как они хотят использовать устройство в своем кармане. Surface Duo, доступный для предварительного заказа в США с сегодняшнего дня, объединяет возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android в одном устройстве с двумя экранами, которые можно брать с собой куда угодно.

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