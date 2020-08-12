Microsoft анонсировала Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:28
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Компания Microsoft анонсировала Surface Duo.
Характеристики Surface Duo
Microsoft подтвердила, что Surface Duo будет работать на базе Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Он также имеет аккумулятор на 3577 мАч и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.0.
Microsoft также подробно описала дисплеи Surface Duo, которые теперь подтверждены как AMOLED-панели с разрешением 1800x1350. Они также имеют 100% SRGB и DCI-P3, а также 401 PPI для четкого и красочного просмотра. Microsoft называет их «PixelSense Fusion Displays», они идентичны друг другу, чтобы изображения и приложения не выглядели по-разному на обоих экранах. Они также поддерживают Surface Pen, включая последние модели Slim Pen и более старые модели Surface Pen.
Что касается камеры, то Surface Duo будет иметь один 11-мегапиксельный модуль над правым дисплеем, который способен записывать видео в формате 4K. Справедливо сказать, что эта камера не будет конкурентом iPhone или Pixel, поскольку Microsoft сосредоточила внимание не на этом в первом поколении. Однако приложение камеры будет использовать AI для оптимизации фотографий, что может улучшить ситуацию.
Пэнос Панай сказал следующее:
Когда мы создавали Surface семь лет назад, мы хотели бросить вызов условностям, переопределив ожидания относительно того, каким должно быть производительное устройство и что оно должно делать. Проще говоря; мы хотели помочь людям добиться цели. Мы не ставили перед собой задачу объединить два существующих устройства – планшет и ноутбук. У нас было видение того, как мы можем взять лучшие элементы каждого из них, чтобы создать что-то совершенно новое. Найти идеальное сочетание аппаратного и программного обеспечения, открывающее более интуитивный способ работы и творчества. Мы столкнулись с некоторым скептицизмом, но в конечном итоге родилась новая категория, которая стимулировала рост индустрии ПК. Более того, поведение начало меняться. Людям открылась идея о том, что прикосновение должно быть не только для планшетов и телефонов. И способность добиваться результатов не должна ограничиваться тем, что вы сидите за обычным компьютером.
Сегодня, когда мы с нетерпением ждем следующей волны повышения производительности и творчества на мобильных устройствах, мы видим ту же возможность создать что-то новое с Surface Duo - не изобретать телефон заново, а вдохновлять людей на переосмысление того, как они хотят использовать устройство в своем кармане. Surface Duo, доступный для предварительного заказа в США с сегодняшнего дня, объединяет возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android в одном устройстве с двумя экранами, которые можно брать с собой куда угодно.
Сегодня, когда мы с нетерпением ждем следующей волны повышения производительности и творчества на мобильных устройствах, мы видим ту же возможность создать что-то новое с Surface Duo - не изобретать телефон заново, а вдохновлять людей на переосмысление того, как они хотят использовать устройство в своем кармане. Surface Duo, доступный для предварительного заказа в США с сегодняшнего дня, объединяет возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android в одном устройстве с двумя экранами, которые можно брать с собой куда угодно.
Поддержка оператора
Хорошей новостью является то, что Surface Duo будет доступен для покупки в разблокированном виде с первого дня через Microsoft Store или BestBuy, и будет работать на AT&T, T-Mobile и Verizon Wireless. Эта модель также будет включать eSIM в дополнение к nanoSIM. У клиентов из США также есть возможность купить заблокированный Surface Duo через AT&T, если они так предпочитают.
Предзаказ Surface Duo
Вы сможете оформить предварительный заказ на Surface Duo здесь.
Доступность Surface Duo
Surface Duo будет доступен в США с 10 сентября начиная с $1399 за 128-гигабайтную модель. К сожалению, Microsoft не объявила о доступности Surface Duo за пределами США.
Узнать дополнительную информацию можно здесь, здесь и здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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